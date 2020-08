​Zinni: «La prima Regione a produrre mascherine e Dpi in maniera pubblica. Questa è la Puglia»

«Questa è la Puglia.



La prima regione in Italia che si mette in proprio e avvia la produzione di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 anche con valvola, camici, calzari, tute, copricapo, nello stabilimento di proprietà della Regione - commenta Sabino Zinni, Candidato consigliere regionale -. Le mascherine FFP3 con valvola prodotte nella fabbrica della Regione Puglia costeranno 0,27 centesimi l'una; mentre per le mascherine FFP2 il costo sarà di 0,16 euro.

Sede della fabbrica pubblica sarà l’ex Ciapi di Bari. I lavori per adeguare il capannone al nuovo utilizzo sono iniziati il 30 marzo 2020, con la bonifica a cui è seguita la ristrutturazione.

Nessuna voglia di sostituirsi ai privati, solo la convinzione che ciò che è necessario per la tutela della salute di tutti, deve essere appunto alla portata di tutti.

C’è chi in piena pandemia pensa ad affidare la fornitura di camici al cognato e chi mette su una fabbrica pubblica per assicurarli a tutti: la Puglia è la seconda».