Vladimir Luxuria ad Andria per parlare di lotta alla transomofobia e alla violenza di genere

Questa sera alle ore 20.00 presso il comitato sito in Via Regina Margherita 120, si terrà l'incontro organizzato dalla candidata Sindaca Laura Di Pilato con Vladimir Luxuria. L'incontro è dedicato alla tematica della lotta alla transomofobia e contro ogni forma di violenza di genere e sarà aperto alla cittadinanza.

«Ho scelto di mettere al centro della mia campagna elettorale la lotta all'omotransfobia contro ogni forma di violenza di genere perché bisogna dare un segnale forte in questa città. Voglio dire con chiarezza che è arrivato il momento in cui i diritti siano uguali e riconosciuti come tali per tutti, senza distinzione. Costruire una città accogliente, aperta, moderna e inclusiva è tra i miei obbiettivi primari. Immagino una città in cui non si discrimina per le scelte che ognuno compie nella propria vista sentimentale e privata. Possiamo raggiungere questo ambizioso risultato solo investendo in cultura ed educazione attraverso progetti mirati e sensibilizzazione pubblica.

Sono contenta di poter ospitare Vladimir Luxuria che, negli anni, ha testimoniato con importanti battaglie in diversi ambiti la necessità di garantire diritti uguali per tutti».