Sabino Zinni il più presente in Consiglio fra i consiglieri regionali della Bat

Si è da poco conclusa la decima legislatura del consiglio regionale pugliese, e sul sito ufficiale della Regione è stata pubblicata la classifica delle presenze dei consiglieri eletti. Le riunioni in aula tenutesi in 5 anni di legislatura sono state 155.

Sui 50 consiglieri regionali, ad aggiudicarsi il primo posto per numero di presenze è Domenico Damascelli con zero assenze, il secondo posto vede posizionati Mario Conca e Giandiego Gatta con una assenza, il terzo posto è di Renato Perrini, Paolo Pellegrini e Sabino Zinni, con due assenze. Zinni è risultato il consigliere regionale con più presenze fra quelli eletti nella provincia Bat.

«Oggi sono usciti i dati ufficiali sulle presenze in Consiglio Regionale dei consiglieri eletti - ha commentato Zinni in un post sulla sua pagina Facebook - sono risultato sul podio che raccoglie coloro che hanno fatto meno assenze di tutti. 2 assenze. Certamente ho fatto solo il mio dovere. Tuttavia ci tengo a sottolineare il dato, perché dico spesso d’intendere la politica come impegno costante, esercizio quotidiano, e questi numeri provano il fatto che non mi piace solo dirlo, ma anche farlo davvero».

Per quanto riguarda i candidati presidenti che già sedevano in Consiglio Regionale, oltre a Conca di cui si è già detto, Michele Emiliano ha totalizzato 120 presenze totali in Consiglio, 33 assenze giustificate da altri impegni istituzionali e solo 2 ingiustificate. Mentre Antonella Laricchia 145 presenze totali, 5 assenze giustificate e 5 ingiustificate.

A chiudere la classifica ci sono Napoleone Cera con 15 assenze ingiustificate e Luigi Manca con 10.