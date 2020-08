«La Questura ad Andria, presidio di legalità per tutta la provincia della Bat è uno degli impegni più importanti che abbiamo preso con i cittadini del nostro territorio e sta diventando realtà. Tra pochi mesi i lavori saranno completati e raggiungeremo questo obiettivo così importante». Lo dichiarano il candidato sindaco di Andria del M5S Michele Coratella, la consigliera regionale Grazia Di Bari e il deputato Giuseppe D’Ambrosio, dopo la visita al cantiere del vice Ministro dell'Interno Vito Crimi.

«Un ulteriore segnale di attenzione - continuano i pentastellati - perché riteniamo fondamentale che la Questura di Andria venga messa a disposizione dei cittadini entro fine anno. La sicurezza, la legalità, e il rispetto delle regole restano per noi valori fondamentali per la rinascita del nostro territorio. Lo stato di avanzamento dei lavori è incoraggiante ed oggi, per noi, muoverci all'interno di quello che per decine di anni ed ancora fino a poco tempo fa continuava ad essere un rudere, usato solo per finte inaugurazioni di inizio dei lavori, è stato emozionante».