Antonio Scamarcio apre la campagna elettorale:«Io non sono il passato, sono il presente e il futuro» Copyright: AndriaLive

Ha aperto ufficialmente la campagna elettorale, alla presenza dei vertici provinciali e regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, il candidato sindaco Antonio Scamarcio.

«È finita l'era dell'io, ora possiamo con forza coniugare il noi, noi che non ci inventiamo "civici" per mera opportunità, noi che rivendichiamo sempre e solo di essere al servizio della città con le nostre idee e con il nostro impegno».

Non sono mancati strali in direzione dell'altro candidato di area cdx Nino Marmo, accusato di aver "preso il pallone" ed essere andato via: «si prenda la palla e giochi da solo», ma anche nei confronti dei 5 stelle.

Si "allontana" dalle logiche della vecchia amministrazione e dai motivi della sua caduta, ribadendo di essere il «presente e il futuro».

Le proposte: un nuovo Piano regolatore, un regolamento per affidare alle società sportive le palestre delle scuole di pertinenza comunale, un regolamento del centro storico che tenga conto delle esigenze dei residenti e dei commercianti.

«Tutto ciò con il buon senso, la passione, che devono tornare al centro della vita degli andriesi».