FI: "Montegrosso rappresenta per Andria un valore aggiunto"

La nota di Antonio Nespoli, delegato cittadino FI e Alessandra Inchingolo, delegata cittadino “Azzurro Donna”:



"Il borgo di Montegrosso dovrà ricevere le giuste attenzioni nel redigendo programma del candidato Sindaco Antonio Scamarcio.

Negli ultimi giorni si sta assistendo ad una vera e propria querelle che inevitabilmente rischia di rimanere sterile e improduttiva, se il fine cui deve tendere, invece, è quello di portare all’attenzione e far accendere i riflettori su questa bella e genuina realtà.

Il borgo di Montegrosso, annoverato tra i più bei borghi d’Italia, offre una alternativa invidiabile a pochi minuti dalla frenesia cittadina condita dalle sue eccellenze enogastronomiche ormai riconosciute in tutta Italia: per questo non è più procrastinabile una sua reale valorizzazione!

Con questo intento, e a tal fine ringrazio la neo coordinatrice azzurra Alessandra Inchingolo, abbiamo accolto con molto entusiasmo nella lista di Forza Italia la candidatura di Nicola Miracapillo, presidente dell’associazione di promozione culturale “La Piscara”.

Nicola Miracapillo, unitamente ad altri membri dell’associazione, si occupa da anni di valorizzare il territorio di Montegrosso, organizzando instancabilmente iniziative ed eventi culturali; oggi vuole che si ponga attenzione sullo stato di incuria e abbandono in cui versa il borgo che necessita anche di interventi di polizia e di messa in sicurezza così come confermato da alcuni incresciosi episodi avvenuti nei giorni scorsi.

Il borgo di Montegrosso rappresenta per la realtà andriese un valore aggiunto: attraverso la sua tutela e conservazione dovrà essere valorizzato come merita e diventare volano per il turismo e l’economia locale.

Alla prossima amministrazione spetta il compito di tutelare e conservare un così pregevole tesoro".