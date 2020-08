Zinni candidato nel Pd? A deciderlo sarà la commissione nazionale di garanzia

A ridosso del termine per la presentazione delle candidature per il consiglio regionale in casa Pd il quadro è tutt'altro che cristallino. Infatti, dopo il parere favorevole della direzione provinciale, espresso con 12 voti (Vincenzo Zaccaro, Giovanni Cirulli, Cinzia Dicorato, Vincenzo Antolini, Giovanni Italo Paolo Damato, Francesco Francavilla, Giampiero Dipierro, Grazia Loconte, Bartolomeo Sasso, Nicola Ventura, Berardino Cozzoli e Pasquale De Fazio), sulla candidatura del consigliere uscente Sabino Zinni è stato presentato ricorso dal consigliere barlettano Ruggiero Mennea avverso questa decisione.

Ricorso che è stato accolto dalla commissione di garanzia regionale che ha sancito l'esclusione dalle fila del Pd del notaio andriese per questioni riguardanti un presunto mancato raggiungimento di quorum durante la votazione provinciale e per il fatto che lo stesso Zinni non fosse tesserato del Pd.

Avverso questa decisione, il segretario cittadino, Giovanni Vurchio e il componente della direzione provinciale del Pd, Vincenzo Zaccaro, hanno presentato a loro volta ricorso chiedendo alla commissione di garanzia nazionale del partito di rivedere la decisione assunta dall'organo regionale e di ammettere, quindi, la candidatura di Sabino Zinni nella lista del Pd.

Quindi, ora la questione dovrà essere risolta, in qualche giorno, dalla commissione nazionale di garanzia che se dovesse confermare la scelta dell'omonimo organismo regionale vedrebbe Zinni candidato in una lista civica a sostegno di Emiliano, con molta probabilità "Senso Civico" di cui è capogruppo in seno al consiglio regionale.