FI, Nespoli: «Gli amici della vecchia formazione politica stanno imparando a leggere»

Antonio Nespoli, delegato cittadino di Forza Italia replica alla nota di Andria Bene in Comune in merito alla polemica sollevata sulla stesura delle proposte per la città:

«Noto con piacere l’attenzione degli amici di Andria Bene in Comune per le proposte di Forza Italia tese a rendere la nostra città “Smart City”. Informo loro che tali innovativi progetti sono promossi dall’Agenzia per l’Italia Digitale e contenuti nell’Agenda Digitale per i Comuni.

Presso l’ANCI è costituito un Osservatorio Nazionale che contiene una guida con indicazioni operative di progetti innovativi che i Comuni potrebbero realizzare per un processo di pianificazione di “città intelligente”. Per la realizzazione di tali progetti sono oramai previste misure di finanziamento ad hoc e, comunque, nella maggior parte dei casi, trattasi di “applicazioni” dal costo accessibile. Negli anni il nostro Comune si è già dotato di numerose innovazioni in tal senso che hanno reso possibile la diretta streaming delle sedute di Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, la previsione di numerose zone wi-fi nella nostra città, la videosorveglianza della villa comunale, ecc.

Nel ringraziarli per i “complimenti” ricevuti secondo cui noi di Forza Italia avremmo finalmente imparato a scrivere, ricambiamo complimentandoci allo stesso modo con loro perché constatiamo che finalmente gli amici di questa “vecchia” formazione politica stanno imparando a leggere».