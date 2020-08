FI punta a rendere Andria la città della cultura e del turismo

«Mettere al centro la Cultura, significa investire in eventi e formazione e vuol dire rendere i cittadini protagonisti e non solo spettatori dell’offerta culturale della città.

È necessario proseguire in alcune progettualità culturali già avviate e oramai definite “eccellenza a livello nazionale e regionale” (Festival Castel dei Mondi, Festival Farinelli, Fiera d'Aprile ecc.) ripensando ad una loro strutturazione che possa spiegare i suoi effetti durante l’intero anno con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado della nostra città, intercettando finanziamenti statali, regionali e di volenterosi imprenditori.

Promuovere il nostro patrimonio storico, artistico e architettonico attraverso gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica presenti in Piazza Vittorio Emanuele II e a Castel del Monte, sfruttandone le potenzialità offerte dal loro collegamento in rete avviato già negli anni scorsi con gli IAT di tutta la Puglia.

Il percorso intrapreso negli anni scorsi che congiunge in materia culturale e turistica i beni tutelati dall’UNESCO con la presenza del nostro Castel del Monte, insieme alla Regione Puglia, Puglia Promozione e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha consentito un importante punto di partenza finalizzato ad unire le forze e creare un nuovo ed interessante brand turistico-culturale attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i Comuni in cui ricadono tali beni. E’ necessario promuovere tutte le iniziative possibili con le altre comunità tese a valorizzare percorsi turistici e culturali dei siti UNESCO della Puglia.

Attuazione del progetto “Fredericus Puer Apuliae” già presentato nell'ambito del progetto ministeriale “Cultura in Movimento”. L’idea portante del progetto è quella di costruire un percorso narrativo di valenza storico-culturale incentrato sulla figura dell’Imperatore Federico II di Svevia.

La strategia individuata è quella di dedicare il principale monumento della Città, il Palazzo Ducale “Carafa”, ad attività che possano sancire in maniera esplicita e strutturata il legame tra la Città e Federico II, rifunzionalizzandolo ed allestendolo come Polo Culturale e di Formazione ispirato al “Puer Apuliæ” e complementare alle attività di valorizzazione svolte a Castel del Monte.

Gli interventi pensati in tale progettualità, si suddividono in:

realizzazione di uno Spazio espositivo polifunzionale federiciano, basato su un percorso narrativo/espositivo permanente sulla figura di Federico II, con utilizzo dei più moderni ausili e tecnologie multimediali, sulla storia dello stesso Federico II, di Castel del Monte e dei principali luoghi federiciani in Puglia;

realizzazione di un Centro Studi e formazione multidisciplinare, con allestimento di attrezzature tecnologiche, impianti e realizzazione di un Centro Studi multidisciplinare adatto all’organizzazione e ospitalità di simposi, convegni scientifici, seminari di studio sulle tematiche: studi giuridici, ricerca e innovazione, risorse ambientali;

sistema di collegamento Castel del Monte – Andria (Palazzo Ducale), Realizzazione di un percorso integrato cicloturistico Andria-Castel del Monte con partenza dalla Stazione ferroviaria di Andria, 4 aree attrezzate di sosta intermedie, e arrivo a Castel del Monte. Il percorso cittadino sarà integrato con gli interventi concernenti l’allestimento di sistemi info-telematici di sicurezza e connessione wi-fi previsti nel centro storico lungo il percorso da Porta Sant’Andrea a Piazza La Corte – Palazzo Ducale, finanziati nell’ambito del progetto “Patti per le Città”;

piano di marketing turistico del Polo Federiciano Integrato, attraverso la ideazione e realizzazione di un piano di marketing per l’incremento dei turisti e visitatori del Centro Storico di Andria ed, in particolare, di Palazzo Ducale e dello spazio espositivo polifunzionale federiciano.

Per dar corso e attualizzare l'importante progettualità sopradescritta sarà necessario procedere alla riqualificazione di Palazzo Ducale, che verrà contestualmente finanziata con l'approvazione dei singoli interventi.

Affidamento di tutti i contenitori culturali presenti in città ad associazioni private tramite apposito bando che ne esalti la maggiore funzionalità ed apertura con il coinvolgimento dei cittadini, delle scuole, delle parrocchie e degli oratori operanti nella stesso ambito territoriale.

Riqualificazione e riapertura del Teatro Astra: tale decisione non può essere in alcun modo rinviabile.

Reintroduzione del Premio di Laurea “Città di Andria” per tutti gli studenti universitari che redigeranno una tesi di laurea su tematiche riguardanti la storia della nostra città. Adesione al “Graduation Day” promosso dalla Regione Puglia e dall’ANCI PUGLIA dedicato agli studenti che si sono laureti in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle Università per l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Nel corso di questa cerimonia da svolgersi presso il Municipio o in piazza sarà consegnato a ciascun laureato presente un Premio simbolico.

La Biblioteca Comunale continuerà ad essere punto di riferimento formativo ed informativo specie per le nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale e culturale iscritte all’Albo in attività formative al fine ampliare e migliorare i servizi ed al fine di rendere la stessa più funzionale a tutta la cittadinanza con maggiori orari di apertura da prevedere anche nel fine settimana».