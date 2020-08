Sarà Giovanni Vurchio il candidato al consiglio regionale del Pd per Andria

Sono state presentate questa mattina a Bari presso l’Hotel Parco dei Principi le liste del Partito Democratico Puglia per le prossime elezioni regionali: Andria avrà il suo candidato, cioè il segretario del circolo cittadino Giovanni Vurchio.

«Ci sono 22 donne - ha commentato il segretario regionale Marco Lacarra - tra i 49 candidati al Consiglio Regionale Puglia. Abbiamo superato il 40% del nostro statuto, l’impresa sarebbe stata fare 50 e 50 ma non ci siamo riusciti per poco, per tutto il resto ci siamo dimostrati compatti e uniti».



Solo pochi giorni fa, il passo indietro di Sabino Zinni, che aveva rinunciato alla candidatura nel Pd, annunciando invece il suo posizionamento nella lista "Senso Civico - Nuovo Ulivo per la Puglia".