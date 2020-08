Nino Marmo: «Riteniamo vada ritirata la Convenzione Tipo relativa alle lottizzazioni»

«Sull’Urbanistica abbiamo le idee molto chiare». Così il candidato Sindaco Nino Marmo su un aspetto importante del governo della Città.

«Riteniamo che vada assolutamente ritirata la delibera del Commissario straordinario sulla ‘Convenzione tipo’ relativa alle lottizzazioni, approvata senza tener conto delle situazioni pregresse e senza il doveroso confronto con gli ordini professionali.

Per noi, invece, l’interlocuzione con le organizzazioni di settore, con i tecnici professionisti e gli ordini professionali sarà costante e determinante per modificare, semplificare e rendere efficaci le Norme tecniche Esecutive e il Regolamento Edilizio Tipo, con l’esclusione, per quest’ultimo, delle superfici accessorie. Individueremo convenzioni specifiche sia per i piani di lottizzazione sia per i permessi di costruire convenzionali.

Riporteremo ordine con gli strumenti operativi di cui il Comune dispone attuando le opportune modifiche».