M5S, Nunzia Sgarra: «Priorità alla tematica ambientale»

Nunzia Sgarra, candidata al consiglio comunale nella lista del MoVimento 5 Stelle, ribadisce la sua attenzione per l'ambiente e la sua volontà di portare le istanze di tutti i cittadini che tengono a cuore la questione ambientale sugli scranni della sala consigliare di Palazzo San Francesco:

«Dopo aver deciso che era giunto il momento di fare la mia parte per la mia amata Andria e dopo aver maturato la consapevolezza di candidarmi al finaco di Michele Coratella candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, ho iniziato ad approcciarmi ad una delle problematiche che mi stanno più a cuore: la qualità della vita nella nostra città e il profilo di Salute influenzato dall'andamento di diverse tematiche che interessano la tutela dell'ambiente: l'inquinamento e la sostenibilità ambientale.

Tematiche che influenzano il nostro profilo della salute sono l’elettrosmog, causato dalle famose antenne radio base, ma non solo. Il dubbio che rimane a noi andriesi sta nella incertezza di quanto queste siano dannose per la nostra salute. Mi ha lasciato ancora più perplessa il fatto che in città ci sono 3 centraline per il monitoraggio elettromagnetico (la cui funzione è fondamentale per tenere sotto controllo la situazione di tali emissioni) ma queste, costate anche alcune decine di migliaia euro agli andriesi, hanno funzionato per un po’, poi si sono inspiegabilmente scollegate - com'è facile verificare collegandosi al sito istituzionale del Comune di Andria - infatti le misurazioni sono ferme al 2017, nella migliore delle ipotesi.

Mi chiedo come mai nessuno si sia preoccupato di sistemarle e rimetterle in funzione. Perché investire in queste strumentazioni di controllo e poi non utilizzarle? Un argomento così importante è stato ignorato da chi aveva il potere e il dovere di sistemare le cose.

Altra questione a me tanto cara è quella relativa alla discarica di San Nicola La Guardia (comunale e gestita da un privato), oltre a quella che si vorrebbe realizzare a fianco ad essa.



Si tratta di questioni rimaste irrisolte e che continuano a preoccupare gli andriesi sotto il profilo dell’impatto ambientale, ma anche della nostra salute. Erano così poco importanti queste questioni per le passate amministrazioni, per non essere state prese in considerazione e affrontate?



Queste sono le domande che mi pongo e vorrei ve le poneste anche voi, miei cari concittadini. Di certo non ero seduta io su quegli scranni della sala consiliare ma qualcun altro che ha ritenuto irrilevante la questione ambientale e il profilo della salute».