Laura Di Pilato: «Investire con coraggio nel turismo»

Un programma elettorale che preveda anche uno slancio nel settore del marketing turistico e culturale: è quanto propone la candidata Sindaca Laura Di Pilato.

«Andria, purtroppo, non è mai stata una città a vocazione turistica. Con rammarico bisogna ammetterlo per poter ripartire e ricostruire guardando anche a questo importante comparto economico che può portare ricchezza in città e sviluppo.Non siamo mai riusciti a valorizzare il Castel del Monte e portare turisti in città perché, fino ad oggi, è mancata un'idea vera di marketing turistico e di marketing culturale.

Nella nostra città, abbiamo quanto di più importante ci sia nella zona: Federico II di Svevia e la sua storia. Turisti da ogni parte d'Italia e del mondo raggiungono il Castel del Monte senza però fare tappa ad Andria.

Per questo con le liste che mi sostengono vogliamo costruire un piano per il turismo cittadino che permetta:

- di visitare i luoghi legati alla storia di Federico II;

-la creazione di un museo in città dedicato a Federico e alla storia di Andria;

-la creazione di itinerari turistici organizzati con le guide cittadine;

-la promozione attraverso i circuiti regionali, nazionali e internazionali della nostra città in concerto con B&B, strutture alberghiere, attività ristorative, etc.

Tutto ciò con il supporto delle nuove tecnologie.

Noi abbiamo idee molto chiare in merito e riteniamo si debba investire con coraggio e competenza in questa direzione.»