Incontro con i candidati sindaco organizzato dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

#unSindacoperAndria, incontro pubblico con i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative organizzato dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria il prossimo 4 settembre 2020 alle ore 19.30 presso il cortile dell’Oratorio Salesiano di Andria.

Da quindici anni il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria si “pre-occupa” della formazione sociale e politica dei cittadini, credenti e non, accomunati dal desiderio di studiare il “fare Politica” per contribuire attivamente al bene comune.

«Il dibattito pubblico in programma – affermano i coordinatori del Forum Larosa, Leonetti, Zagaria e Alicino - si pone a conclusione del percorso formativo previsto per l’anno accademico 2019/2020 dal titolo “La città che verrà: tra resilienza e rigenerazione”. Percorso finalizzato ad educare i corsisti alla partecipazione attiva sulle questioni politiche, sociali, economiche e culturali dell’ente pubblico che abitano. Durante l’anno formativo, nonostante l’interruzione forzata dovuta alla pandemia in corso, siamo passati dalla “teoria alla pratica”, aiutando i corsiti a scoprire la macchina amministrativa e ad approfondire gli strumenti fondamentali del suo funzionamento attraverso l’aiuto di docenti qualificati e competenti».

L’incontro in programma si pone l’obiettivo di donare alla città e ai suoi cittadini un confronto in grado di sviscerare gli indirizzi fondamentali di ogni programma presentato durante la campagna elettorale a partire dai temi affrontati durante il percorso formativo annuale del Forum con i corsisti: Bilancio, Sviluppo Economico, Welfare, Ambiente, Sicurezza e Legalità, Turismo e Beni Culturali.

«Lo faremo in un luogo storico della città, il cortile dell’Oratorio Salesiano – aggiungono i coordinatori del Forum) - luogo di svago e di formazione per tanti giovani andriesi passati, presenti e futuri. Luogo neutro, ma non neutrale perché culla di quell’impegno alla partecipazione attiva che Don Bosco riassumeva nel motto “Buoni cristiani e onesti cittadini”».

Le modalità del dibattito seguiranno lo schema del confronto “all’americana”. Domande precise e serrate, seguite da risposte brevi e a tempo.

Un’iniziativa quella del Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico che si inserisce a gamba tesa nel dibattito politico di un’estate andriese “più calda” del solito.

L’evento è promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria in collaborazione con la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, l’Oratorio Salesiano di Andria, l’Azione Cattolica della Diocesi di Andria, il MEIC Andria, l’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Associazione Cercasi Un Fine e Ret’Attiva.