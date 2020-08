Amministrative, Nespoli: «Nella lista di Fi 27 volti nuovi ed entusiasti a disposizione della città»

«14 donne e 13 uomini. 27 volti nuovi entusiasti e motivati nell’offrire le loro competenze e le loro idee al servizio della città.

Una Forza Italia completamente rinnovata nei contenuti e nei suoi interpreti composta da candidati espressione delle diverse professionalità e arti, accomunati da un grande senso di appartenenza e di partecipazione alla vita della nostra comunità reso ancor più forte dalla circostanza di non avere mai ricoperto ruoli istituzionali nelle passate amministrazioni.

Con questi presupposti sarà naturale per Forza Italia avere un ruolo di centralità nella competizione amministrativa e per essere decisiva nel far risultare ancora una volta maggioranza la coalizione di centro-destra a sostegno del candidato Sindaco Antonio Scamarcio.

La campagna elettorale di Forza Italia sarà permeata da un linguaggio di chiarezza sulla situazione amministrativa della nostra città rendendosi interprete di messaggi costruttivi, positivi e responsabili».

La lista: