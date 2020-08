Nino Marmo: «Presentate le nostre 5 liste per fare il bene di Andria e degli Andriesi»

Anche il candidato Sindaco Nino Marmo ha depositato le liste degli aspiranti consiglieri comunali che sostengono la sua corsa allo scranno più alto di Palazzo di città.

«Ieri mattina con tutti i delegati abbiamo presentato le nostre 5 liste. È stata una bellissima giornata.

Volutamente le abbiamo presentate tutti insieme per rimarcare la nostra unità e l’impegno comune per la nostra città. Cento sessanta persone, 62 donne, 98 uomini che hanno un unico scopo: fare il bene della nostra comunità, fare il bene di Andria.

Da oggi inizia formalmente la campagna elettorale, sarà un mese intenso ed entusiasmante in cui spero prevarrà il confronto su temi e proposte. Noi ne abbiamo tante e non vediamo l’ora di confrontarci con tutti gli Andriesi, andando casa per casa e strada per strada.

Perché queste elezioni sono troppo importanti e noi le affronteremo senza paura, con la forza delle nostre idee e la convinzione di poter cambiare Andria».