Nuovo anno scolastico, Malcangi: «Quando partiranno i cantieri per l'adeguamento delle aule?»

Mirko Malcangi, Candidato al Consiglio Comunale in Lista Futura – Rete Civica Popolare, interviene sulla questione relativa al nuovo anno ascolastico e all'adeguamento delle aule scolastiche a causa dell'emergenza sanitaria in atto:

«Quali attività sta predisponendo la macchina gestionale del Comune di Andria per la ripartenza dell’anno scolastico? Come saranno utilizzati i 600.000 € arrivati dal Ministero?

Partiranno o no i cantieri per consentire l’adeguamento delle aule, che a causa dell’emergenza COVID devono essere adeguate alle linee guida del Ministero? La scadenza per la presentazione dei progetti era stata fissata per lunedì 24 Agosto. Ci auguriamo - conclude Mirko Malcangi - che i tempi saranno rispettati, altrimenti si rischierebbe di perdere i finanziamenti».