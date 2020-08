La Puglia Domani, l'unica lista civica a sostegno di Fitto Presidente

La Puglia Domani è l’unica lista “civica” a sostegno del candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto. Non una lista del presidente, ma una lista per i pugliesi, fatta da pugliesi, impegnati nella loro vita professionale e sociale, ma anche nelle Istituzioni e nella vita politica, che questa volta hanno creduto in un progetto politico e scendono in campo per contribuire al cambiamento.

La lista ha scelto di raccogliere le firme (forse l’unica) e non ti utilizzare il ‘discutibile’ metodo della firma del consigliere regionale per presentarla. Migliaia e migliaia di firme di pugliesi accompagnano e sostengono i 50 candidati al Consiglio regionale con la prospettiva di dare alla Puglia un profondo cambiamento con Fitto Presidente.

Si seguito i nomi dei candidati per Circoscrizione della Bat

Fucci Saverio



Galiotta Grazia

Gargiuolo Roberto

Losito Francesco

Piazzola Rossella