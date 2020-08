PD, Vurchio: «Una lista di 32 persone, e non solo di professionisti»

«In questa splendida giornata di sole agostano (sabato 22), la segreteria del circolo cittadino ha presentato la lista dei candidati alle prossime competizioni elettorali per le amministrative. Una lista di TRENTADUE persone, di cui 16 donne e 16 uomini, ben assortita e non solo di professionisti. Come segretario cittadino - commenta Giovanni Vurchio - sono orgoglioso di rappresentarli e di aver ascoltato la loro voglia di riscatto dopo dieci anni di governo a firma Giorgino (oggi Scamarcio) e Marmo.

Contrariamente alla destra – che ripropone le stesse figure politiche di Giorgino, suddivise, il Partito Democratico ha dimostrato di cambiare passo, di saper fare politica e di interessarsi dei tanti problemi che frenano la crescita della nostra comunità, con un programma politico serio e fattibile. Ora, chiediamo la fiducia degli elettori perché siamo pronti per essere classe dirigente.

Il PD è un grande partito e la città andriese è al punto di non ritorno, o decide di abbandonare definitivamente le politiche di destra, che abbiamo già visto e che ne conosciamo le conseguenze, oppure - conclude Vurchio - si continuerà ad avere una città morta, senza idee e prospettive di crescita culturale-sociale ed economica».