M5S, Nunzia Sgarra: «Importante sistemare la questione depuratore e la mobilità cittadina»

Nunzia Sgarra, candidata al consiglio comunale nella lista del MoVimento 5 Stelle, rimarca le priorità amministrative in tema ambientale:



«Tengo a cuore la tematica ambientale per il rilancio della nostra città, fondamentale per debellare tutte quelle cattive pratiche che influiscono sul profilo generale della salute, dell’ambiente e dei cittadini. Affronto oggi un altro problema che merita risposte immediate: la questione relativa al depuratore comunale il cui funzionamento non è ancora adeguato alle necessità della città; ma il vero dilemma è quello dell’impianto di affinamento delle acque reflue (realizzato grazie a un finanziamento europeo ottenuto dalla Regione Puglia, tanti anni fa, di circa 5 milioni di euro), realizzato da circa una decina d’anni, ed ancora in attesa di essere “messo in funzione”! Questo secondo impianto, che grazie soprattutto agli interventi della nostra consigliera regionale Grazia Di Bari, risulta essere a valle del depuratore principale, serve a filtrare ulteriormente le acque reflue fino a renderle idonee per l’utilizzo in agricoltura, insomma nasce per poter dare un aiuto alle nostre colture locali in difficoltà ormai da anni, poiché l’acqua dei pozzi artesiani risulta essere sempre più salina (a causa della falda acquifera marina che tende a salire) e quindi non adatta per irrigare i campi.

Tra l’altro, sempre in tema di tutela dell’ambiente, emungere dai pozzi artesiani in maniera spregiudicata porterà gli stessi pozzi ad essere inservibili.

Altro enorme problema di Andria, forse il più grande, è la mobilità caratterizzata da un traffico insostenibile che causa la diffusione di polveri sottili, o particolato, nocive per la nostra salute. Dovete sapere che la principale causa dell’inquinamento della nostra città è legata a questo grande problema, per cui regolare la viabilità cittadina, secondo la visione espressa dal nostro candidato sindaco Michele Coratella, ormai è una necessità improcrastinabile. Io stessa, che vivo in campagna, inizio con fatica ad abituarmi alla differenza della “qualità aria” che percepisco ogni volta che vengo in città (2 volte al giorno) per lavoro.

L’utilizzo di autobus elettrici su corsie preferenziali (così come proposto dal nostro candidato sindaco Michele Coratella) porterebbe solo in parte alla riduzione delle strisce blu a pagamento per le auto, ma l'obiettivo deve essere quello di ridurre le auto private in circolazione e indurre le persone ad utilizzare il trasporto pubblico, molto meno impattante. Se utilizzassimo meno le nostre auto, inquineremmo di meno, ridurremmo le polveri sottili a beneficio dell’aria che risulterebbe più pulita e la gente conseguentemente tenderebbe ad ammalarsi meno.



Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, non è semplice, lo so, ma è possibile. Per fare questo gli andriesi devono dare la possibilità di amministrare la città a gente nuova, con idee nuove e una forma mentis diversa dalle passate amministrazioni. Solo una scelta del genere porterà ad un vero cambiamento, alla possibilità di rivoluzionare per davvero Andria»