Ufficio agricoltura, Losito: «Abuso norme Covid espone agricoltori a rischio sanzioni»

«Le nuove norme antiCovid hanno, come sappiamo tutti, stravolto il nostro stile di vita, imponendoci nuove regole alle quali i bravi cittadini pugliesi si sono abituati e che non esitano a rispettare.

C'è però qualcuno che sta abusando di questa situazione, creando non solo gravi disagi per gli agricoltori, ma anche il serio rischio per loro di pesanti sanzioni.

Stiamo parlando dell'Ufficio Agricoltura di zona del Comune di Andria, che con l'incalzante periodo di vendemmia, anziché garantire agli agricoltori il pieno servizio dell'ufficio, per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV), chiede loro di "prenotarsi" tramite appuntamento, al fine di evitare contagi.

Ora, chi conosce questa professione sa bene che il coltivatore, solo dopo aver terminato la vendemmia, e con il mezzo carico di merce può recarsi presso l'ufficio, per ricevere l'emissione dei documenti che accompagnano le uve con il peso certo dalla campagna fino alla cantina, e che l'operazione va fatta nel più breve tempo possibile, sia per i costi che richiede la movimentazione della merce sia per evitarne il deterioramento.

Dal comune di Andria, qualcuno sta decidendo arbitrariamente di tenere gli uffici chiusi in alcuni momenti della settimana creando non solo un disservizio, ma una vera e propria interruzione di pubblico servizio, facendosi beffa dei gravissimi disagi creati agli agricoltori, che già da tempo cercano con enormi difficoltà di tenere a galla la propria economia.

Poiché la legge Italiana - pena gravi sanzioni da parte della repressione frodi - impone agli agricoltori l'obbligo di accompagnare la propria merce con gli MVV durante il trasporto e non stando "ai comodi" degli operatori comunali, chiedo, che venga disposto da subito, il corretto contingentamento degli accessi all'ufficio, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, in tutti i giorni della settimana e NON a macchia di leopardo, seguendo fantomatiche prenotazioni.

Gli agricoltori andriesi sono il motore portante dell'economia cittadina e meritano quanto meno rispetto».