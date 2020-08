Nino Marmo: «Snellire le procedure di autorizzazione di trasporto uva»

Una nota in merito alle procedure comunali relative alla documentazione per il trasporto dell'uva, quella che Nino Marmo, candidato Sindaco, ha diffuso, al fine di invitare gli uffici preposti allo snellimento delle stesse procedure.

«Ci giungono le preoccupate lamentele degli agricoltori impegnati nella vendemmia, che si vedono costretti, in molti casi, a posticipare la raccolta dell’uva a causa dei tempi imposti dall’ufficio delle attività produttive del Comune di Andria in relazione alla documentazione per il trasporto delle uve. Gli agricoltori fanno sommessamente notare che i tempi della vendemmia non possono seguire le imposizioni o le prenotazioni degli uffici per la semplice ragione che un ritardo potrebbe rovinare la qualità del prodotto raccolto con grave pregiudizio economico e perdita conseguente di reddito.

Invito, pertanto, l’ufficio ad adeguare, attrezzare e potenziare, in assoluta sicurezza sanitaria, il servizio di autorizzazione al trasporto delle uve per snellire le procedure di autorizzazione e scongiurare, in tal modo, il rischio di vanificare il lavoro di un intero anno compiuto dagli agricoltori».