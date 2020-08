"Passeggiando in bicicletta", una biciclettata per promuovere una città a misura di bici

Si chiama “Passeggiando in bicicletta" l'evento organizzato dalle liste di centrosinistra che appoggiano la candidatura a sindaco di Giovanna Bruno, previsto per mercoledì prossimo 26 agosto. Una vera e propria biciclettata, a cui chiunque potrà partecipare, voluta per ribadire il fatto che Andria - per dimensioni e conformazione - potrebbe essere una città a misura di bici, attraverso scelte politiche che il centrosinistra al governo della città intende attuare.

Ci incontreremo alle ore 20:00 in Largo Torneo, per incamminarci lungo il percorso individuato per la Ciclopolitana, per poi giungere al comitato elettorale Materia Prima, in c.so Cavour 150, dove verrà presentato il "Piano Bici per Andria", ossia una serie d'idee concrete da attuare per rendere la città bike friendly:

- creazione di una Ciclopolitana, cioè una serie di corsie ciclabili che connettano i punti nevralgici della città;

- creazione di “case avanzate” ai semafori delle principali arterie;

- incentivi per chi va a lavoro o a scuola in bicicletta;

- ciclofficina pubblica.

«Invitiamo alla nostra passeggiata in bici tutti i cittadini che pensano sia giunto il momento di una svolta per la mobilità ad Andria - spiegano gli organizzatori -. Una svolta che punti sulla mobilità sostenibile, che decongestioni la città dal traffico, che renda l'aria più respirabile, che avvantaggi tutti. Una svolta simile è possibile e fattibile e rappresenta uno dei processi di trasformazione per una città attenta a migliorare la qualità dell’aria. Mercoledì 26 diremo anche come pensiamo di farlo.

Sarà una biciclettata simbolica in cui le bici condivideranno le strade alla pari con le auto. Una biciclettata in cui dimostreremo fattivamente che Andria è già pronta per prevedere, fra le sue vie, percorsi ciclabili utili sia alla sicurezza dei ciclisti, che a quella degli automobilisti. Ed utili alla sicurezza dei pedoni, visto che tracciando percorsi ben definiti, si eliminerebbe il problema del transito selvaggio dei velocipedi.

Vorremmo che l'evento di mercoledì 26 fosse il punto d'inizio di una piccola rivoluzione per la mobilità andriese - concludono gli organizzatori -, se vuoi farne parte, non mancare!».