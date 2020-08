Apertura campagna elettorale di Forza Italia Bat, ieri ad Andria Licia Ronzulli

Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, è intervenuta a una manifestazione del centrodestra ad Andria, presso il comitato del partito azzurro in via Genova, in occasione delle prossime elezioni regionali e amministrative.



«Serve un governo serio e capace, in Puglia, nelle nostre città e a livello centrale, per ridare fiato ai cittadini piegati da una crisi senza precedenti e a cui, nonostante tutto, si chiede il pagamento delle tasse che Forza Italia ha invece proposto di sospendere o almeno di rinviare alla fine dell’anno. Un governo che non ‘dimentichi’ di pagare la cassa integrazione ai lavoratori mentre consente a qualche furbetto di intascare il bonus di 600 euro, levandolo a chi ne ha veramente bisogno per sfamare la propria famiglia. Un governo che sostenga davvero attività produttive, imprese, commercianti, negozi e professionisti e che si renda conto che se queste realtà chiudono e vengono messe in ginocchio non hanno altra strada che licenziare. Invece questo esecutivo fa sbarcare tutti i clandestini che arrivano, li regolarizza per farli lavorare, soprattutto qui in Puglia, e lascia a casa i nostri giovani. In Puglia e in tutta italia vogliamo una scuola efficiente, che funzioni, che crei competenze. Come si possono avere ragazzi adeguatamente formati se a guidare la scuola italiana c’è il ministro Azzolina che non ha fatto altro che creare confusione e caos?».



«Grande entusiasmo e partecipazione - ha commentato Luigi De Mucci, commissario provinciale FI Bat - quella registrata nella serata di ieri ad Andria per l’apertura della campagna elettorale di FI Andria con la presenza della sen. Licia Ronzulli e del sen. Dario Damiani. Un partito profondamente rinnovato con donne ed uomini che hanno deciso di scendere in campo per il bene della città di Andria e delle future generazioni. In tanti, forse troppi, facevano il tifo che nella città di Andria si ammainasse la bandiera di Forza Italia, ma, ancora una volta, sono rimasti delusi. Un centrodestra unito non solo a livello regionale a fianco di Raffaele Fitto, ma anche nella città di Andria con il candidato sindaco del centrodestra Antonio Scamarcio. Si deve, in qualsiasi modo, diffidare da operazioni gattopardesche o di civismo tese solo alla difesa di rendite di posizione personali dei soliti mestieranti della politica. Una Forza Italia Andria che sarà al fianco di Antonio Nespoli e di Tonia Pagliaro entrambi candidati al consiglio regionale nella lista di FI Puglia.

Fondamentali saranno queste elezioni regionali e comunali ove un’importante affermazione del centrodestra sarebbe l’avviso di sfratto al governo nazionale sostenuto dal poltronismo targato PD e M5S».