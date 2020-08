Partito Democratico, oggi l'incontro a Montegrosso

Si terrà oggi 26 agosto 2020, alle ore 20:00, nel Borgo di Montegrosso/Frazione di Andria, presso l'Azienda Agricola Bonizio-B&B, in Via Dei Condottieri n. 12, il primo incontro dei 32 Candidati al Consiglio Comunale di Andria nella Lista del Partito Democratico.



Saranno presenti: Giovanni Vurchio, segretario del Partito Democratico, Candidato al Consiglio Comunale di Andria e al Consiglio della Regione Puglia per il Partito Democratico e il Candidato Sindaco della Coalizione del Centro - Sinistra Giovanna Bruno.