Elezioni, oggi il sorteggio degli scrutatori

Il Commissario Straordinario rende noto che, la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune, piazza Trieste e Trento-Ufficio Elettorale – 1° piano – in pubblica adunanza per il giorno 27 agosto 2020, alle ore 10.00, per procedere alla nomina, attraverso sorteggio, degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.