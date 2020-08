Si terrà oggi 27 agosto 2020, alle ore 19:30, nel Borgo di Montegrosso/Frazione di Andria, presso l'Azienda Agricola Bonizio-B&B, in Via Dei Condottieri n. 12, si terrà il secondo incontro dei 32 Candidati al Consiglio Comunale di Andria nella Lista del Partito Democratico.



Tema del giorno: La rivalutazione del borgo di Montegrosso - Frazione di Andria, porta di ingresso da nord, al parco dell'Alta Murgia e a Castel del Monte.



Saranno presenti: Giovanni Vurchio, segretario del Partito Democratico, candidato al Consiglio Comunale di Andria e al Consiglio della Regione Puglia per il Partito Democratico e il Candidato Sindaco della Coalizione del Centro - Sinistra Giovanna Bruno.