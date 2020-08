Si terrà oggi, 27 agosto 2020, alle ore 17:30, nella sede del Partito Democratico in via Enrico Dandolo n. 92, l'incontro con gli operatori, istruttori e dirigenti della Piscina Comunale di Andria sul tema:



La Piscina comunale, fiore all'occhiello per la comunità andriese e non solo - lo stato attuale della gestione



Saranno presenti:



Giovanni Vurchio, segretario del Partito Democratico, Candidato al Consiglio Comunale di Andria e al Consiglio della Regione Puglia per il Partito Democratico e il Candidato Sindaco della Coalizione del Centro - Sinistra Giovanna Bruno con i candidati al consiglio comunale Giovanni Pistillo e Domenico Tangaro.