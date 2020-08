Nino Marmo presenta alla città il suo programma amministrativo

Il candidato sindaco del centrodestra Nino marmo ha presentato stamane in conferenza stampa i punti salienti del suo programma civico inseriti in maniera dettagliata nel suo sito istituzionale www.marmosindaco.it





«Abbiamo assistito fino ad ora ad una intensa attività di copiatura delle nostre idee da parte degli altri candidati. Da oggi basta: il nostro programma è online. È un programma in continua evoluzione quello che abbiamo depositato insieme alle nostre 5 liste civiche – ha esordito Nino Marmo di fronte ai giornalisti e al pubblico presente – perché riteniamo fondamentale il contributo di idee dei cittadini per il bene di Andria. Stiamo già raccogliendo nuove e significative indicazioni a completamento di un programma concertato nelle giornate di confronto pubblico con gli Andriesi e con nostri candidati consiglieri».



Molti i punti sottolineati da Nino Marmo nel corso della conferenza stampa a partire dai cinque obiettivi tematici e strategici organizzati in altrettanti assi di sviluppo: Economia e Rigenerazione territoriale; Ambiente e Natura; Servizi alla Città e Mobilità; Sport, Associazionismo e Aggregazione Sociale; Cultura diffusa.

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e al lavoro con riguardo alle strategie per l’insediamento di nuove attività produttive e all’istituzione della Zona Franca per le imprese che intendono rientrare nel territorio e che in passato avevano delocalizzato le produzioni.

Punto fondamentale per lo sviluppo economico la progettazione delle piattaforme intermodali capaci di porsi come cerniera logistica tra i poli produttivi di Foggia - Bari e tra la costa e l’entroterra.

Altro spunto di grande interesse per la crescita del territorio è l’organizzazione di Andria come Città Turistica in stretta connessione con Castel del Monte.

«Siamo convinti – ha sottolineato Nino Marmo – che l’intreccio sinergico tra imprese, accoglienza e ristorazione, proposta culturale, polo museale posso costituire una formidabile opportunità per la crescita della nostra Comunità sia sotto il profilo economico e culturale ma anche come riaffermazione della nostra identità».

Prima di concludere l’illustrazione del programma e dei contenuti del sito, Nino Marmo ha rivolto un appello agli altri candidati sindaco affinché sottoscrivano l’invito da presentare al Governo per assicurare lo svolgimento regolare delle operazioni di voto in relazione all’emergenza Covid.

«Le circolari ministeriali sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza sulla raccolta del voto – ha precisato Marmo – appaiono poco chiare. Per quanto riguarda l’accesso al voto dei cittadini che dovessero registrare nei giorni stessi del voto una temperatura corporea superiore ai 37.5°, questi sarebbero automaticamente esclusi da un diritto inalienabile sancito dalla Costituzione repubblicana. Visto, poi, che ci troveremo a votare tre schede, potrebbero formarsi code lunghissime all’esterno dei seggi e scoraggiare i cittadini dall’esercitare il diritto di voto. Il Ministero dell’Interno intervenga e provveda subito a emanare disposizioni chiare dando a tutti i cittadini la possibilità di votare in tutta sicurezza».