Ieri sera, 27 agosto 2020, alle ore 17:30, nella sede del PD circolo di Andria, in via Enrico Dandolo n. 92, si tenuto l'incontro sul tema: "La piscina comunale, fiore all'occhiello per la comunità andriese e non solo - Lo stato attuale"

All'incontro hanno partecipato, operatori, istruttori e dirigenti della piscina comunale che hanno incontrato: Giovanni Vurchio, segretario del Partito Democratico, Candidato al Consiglio Comunale di Andria e al Consiglio della Regione Puglia per il Partito Democratico e il Candidato Sindaco della coalizione del centro - sinistra *Giovanna Bruno con i candidati al Consiglio Comunale di Andria, Giovanni Pistillo e Domenico Tangaro.

Sono stati trattati i seguenti punti.

1) Andria deve ripartire dallo sport!

2) E' stato ampiamente discusso, approfondendo, il problema specifico della nuova gestione.

3) I motivi di chiusura della stessa da un anno.

3) L'esigenza di riaprirla, prima possibile per poter rifare un servizio pubblico alle famiglie, ai 1000 bambini e adulti che l'hanno frequentata negli ultimi 10 anni e agli atleti dilettanti e professionisti.

4) E' stata chiesta una scelta di qualità e competenza nell'individuare il futuro dirigente comunale che gestirà la piscina.

5) E' stata chiesta una adeguata promozione della piscina, nella città e nella provincia BAT, per ampliare il bacino di utenza e servizio.

6) E' stata chiesta la possibilità di riconfermare il personale preesistente, già allineato e specializzato nella ottima gestione pregressa.

7) E' stata chiesta, con urgenza, la sottoscrizione del nuovo contratto definitivo con il nuovo gestore - la sportmagement di Verona - con l'eventuale rimodulazione del di alcuni punti del contratto: il tempo di gestione, oggi di 6 anni, da ampliare a 25 anni per dare alla città un miglior servizio pubblico.