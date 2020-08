Cambiamenti nell'urbanistica, nel piano sociale, nella sicurezza e nell'ambiente, nel rapporto tra residenti ed esercenti, parità di genere, ricucire le periferie al tessuto urbano: sono tanti i punti che compongono il programma elettorale della candidata Sindaca Laura Di Pilato, che ha presentato anche le liste che la supporteranno questa mattina presso il comitato elettorale in via Regina Margherita.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Michele Bellini per la lista "Laura per Andria", Pietro Sgaramella per la lista "Andria che vogliamo", Luigi Scarpa per la lista "Andria Coraggiosa" e Luigi Iannone per la lista "Tutti X Lei".

Liste civiche, 128 cittadini che hanno scelto di provare a cambiare la città a partire dal primo giorno di mandato. Nei video gli interventi.