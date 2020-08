Elezioni, Grazia Di Bari e Michele Coratella (M5S): «Cultura e sicurezza al centro del programma»

Cittadini fra cittadini, una passeggiata per le vie di Andria per parlare di elezioni comunali e regionali. L’importanza del confronto diretto con i propri rappresentanti sarà al centro dell’evento organizzato da Grazia Di Bari e Michele Coratella con l’europarlamentare Dino Giarrusso per domenica 30 agosto, alle ore 20:30.

Regista, attore, giornalista, personaggio televisivo e da due anni europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso sarà ad Andria per un confronto con tutti i cittadini. “La nostra è una forza politica che non si ferma mai, siamo il Movimento 5 Stelle. I nostri voti sono liberi, i nostri programmi sono concreti e la misura della forza della nostra campagna elettorale si calcola con le persone che riusciamo a raggiungere e convincere. Per questo invitiamo tutti ad unirsi a noi per un confronto diretto con il nostro europarlamentare Dino Giarrusso, che ricopre il ruolo importante di responsabile istruzione, ricerca e cultura del Movimento 5 Stelle a livello nazionale” ha detto la consigliera regionale uscente Grazia Di Bari, che si ricandida alla Regione nelle liste del Movimento 5 Stelle.

“Al centro del nostro programma per Andria e per la Regione ci sono cultura e sicurezza” ha detto Michele Coratella, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. “Questi due concetti sono sempre stati messi in contrapposizione, come se fossero agli antipodi. E invece devono poter stare assieme nello stesso programma e con noi lo sono da sempre. Con Dino Giarrusso c’è una grande affinità di pensiero e di programmi. Dal nostro primo incontro dello scorso anno si è creata una grande sinergia con lui, stiamo già elaborando progetti che saranno disponibili per la città. Ora ci serve il consenso dei cittadini per metterli in pratica. Per questo vi aspettiamo domenica 30 agosto alle 20:30 in via Regina Margherita. Da lì partiremo con la nostra passeggiata”.

Si ricorda a tutti i partecipanti di attenersi alle disposizioni sulla salute pubblica per evitare contagi. Si raccomanda distanza di sicurezza e l’utilizzo delle mascherine. L’evento sarà in movimento, si partirà dalla sede del Movimento 5 Stelle in via Regina Margherita e da lì si muoverà per le vie della città.