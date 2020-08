Saverio Fucci: «Al fianco di Raffaele Fitto per la rinascita della Puglia»

Accoglie con entusiasmo e tanta energia la sfida della competizione alle regionali 2020, Saverio Fucci, dottore commercialista, imprenditore ed esperto nel settore del wedding, che presenta la sua candidatura nella lista per il consiglio regionale “La Puglia Domani” a sostegno di Raffaele Fitto presidente.

«Una regione come la nostra - commenta Saverio Fucci - ha perso tante occasioni in questi 15 anni di malgoverno con Nichi Vendola prima e con Michele Emiliano poi, incapaci di interpretare il grido d’aiuto del mondo produttivo. Occasioni mancate per cogliere opportunità e sfide per il rilancio, ad esempio, del settore agricolo. Basti pensare alla vicenda “xylella” o ai mancati progetti che sarebbero dovuti esser finanziati con il PSR. Danni su danni causati da una gestione scellerata e incapace di interpretare esigenze, intercettare finanziamenti e saperli gestire correttamente.

Una mission costellata di tanti punti di debolezza che non ha avuto lungimiranza e soprattutto non ha centrato la vision su quelle decisioni cruciali per il futuro e la crescita economica e sociale della nostra regione.

La gestione della questione “xylella” è, evidentemente, sfuggita di mano al governatore Emiliano. La stessa è avanzata di oltre 120 chilometri a causa di incapacità gestionale. La Xylella, che all’inizio era presente solo in qualche focolaio a Lecce, oggi è arrivata a Monopoli e Fasano. E questi sono fatti che bruciano alla stessa amministrazione Emiliano, rivelatasi inadeguata e disattenta.

La nostra - continua Saverio Fucci - è una delle regione europee con più ulivi e poco è stato fatto per preservare il ricco patrimonio storico, agroalimentare e culturale di inestimabile grandezza.

È giunto il momento di dare fiducia e consenso al centro destra, alla proposta di governo di Raffaele Fitto, al suo programma per il rilancio della Puglia fatto di concretezza e con lo sguardo rivolto al futuro. Uno sguardo che sa ben coniugare tradizione e innovazione: c’è bisogno di costruire un percorso serio e attendibile per il rilancio e lo sviluppo della nostra Puglia dopo il malgoverno di questi anni».