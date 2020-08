Manto erboso Degli Ulivi, Vurchio: «Sarà pronto per il 4 ottobre, raccolte nostre sollecitazioni»

Questione manto erboso al Degli Ulivi: interviene in una nota Giovanni Vurchio, candidato al consiglio regionale e comunale nel Partito Democratico.

«Grazie ai tanti solleciti che mi sono stati rivolti e provenienti dai tanti appassionati di calcio ed in particolare della Fidelis Andria, con piacere Vi comunico che nei primi giorni della settimana prossima verranno predisposti gli atti per l'affidamento diretto sul mepa e da mercoledì inizieranno i lavori, per consentire, entro il 4 ottobre prossimo, che il prato sia in perfette condizioni come l'anno scorso.

Confermo e ringrazio, a tal proposito, il commissario Tufariello per aver raccolto le nostre sollecitazioni e rimediato ad una "distrazione" dell'ufficio sport che non aveva previsto tale somma in bilancio.

Il nuovo dirigente - continua Vurchio - ha impegnato la somma e affiderà subito alla ditta che è già preparata. La politica è produttiva quando è utilizzata esclusivamente per fini sociali».