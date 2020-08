Scamarcio alla presentazione della lista “Andria Più”: «Una lista senza parentele è possibile»

«Questa lista è la dimostrazione che è difficile, ma si può fare: una lista senza parentele è possibile».

L’avv. Antonio Scamarcio, candidato Sindaco del centrodestra ad Andria, intervenuto alla presentazione della lista civica “Andria Più”, ha rimarcato la soddisfazione per i criteri che hanno ispirato la formazione della “civica” che sostiene la sua corsa alla carica di Primo cittadino.

«Trentadue persone che non hanno alcun vincolo familiare possono fare una campagna elettorale senza vincoli – ha osservato Scamarcio – e perciò sono altrettanti messaggeri di un’idea nuova di fare politica in questa città e di una visione politica finalmente libera da vincoli e veti di qualsiasi genere».

In una sala affollata non solo di candidati al Consiglio comunale ma anche da tanti cittadini, Antonio Scamarcio ha sottolineato alcuni concetti che fanno da guida per tutti i candidati della coalizione: «Dobbiamo opporre la forza degli argomenti a chi insulta urlando; evitiamo di cadere nelle provocazioni di chi crede che la politica sia un’arena o un ring; ignoriamo chiunque tenti di innescare risse da saloon sui social. Mi sono candidato a guidare la coalizione perché sono profondamente convinto che per fare politica servono innanzitutto idee e che per farsi ascoltare non sia necessario urlare o interrompere in continuazione il proprio interlocutore. Ai candidati sto chiedendo di farsi messaggeri di questo approccio alle tematiche da affrontare, che non è nuovo perché era il metodo usato quando la politica era il “salotto” dei galantuomini».

Messaggio raccolto e condiviso da Nicola Giorgio, referente della lista “Andria Più”: «Siamo stretti attorno al progetto unitario proposto dall’avv. Scamarcio e siamo certi che sapremo imprimere a questa campagna elettorale, con decisione, toni sereni e sapremo illustrare ai nostri concittadini contenuti concreti per far ripartire il progresso e lo sviluppo della nostra città. Il candidato Sindaco ci vuole messaggeri del cambiamento e sono sicuro che ciascuno di noi farà il massimo per non deludere le aspettative»