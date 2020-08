Tassa rifiuti, Nunzia Sgarra (M5S): «Far pagare meno a chi differenzia»

Nunzia Sgarra, candidata al consiglio comunale nella lista del MoVimento 5 Stelle, torna a sottolineare l'importanza di mettere al centro delle priorità amministrative la tematica ambientale per migliorare la qualità della vita in città:

Raccolta differenziata dei rifiuti. «Mi chiedo perché in questi anni non sia stato utilizzato il sistema di identificazione con il codice a barre, da inserire sulle buste della raccolta, per poter premiare coloro che differenziano di più e punire gli altri che invece trasgrediscono le regole.

Perché l’amministrazione degli ultimi dieci anni non l’ha applicato tale sistema?

La premialità, che doveva e poteva essere riconosciuta al cittadino, nei fatti è stata riconosciuta alla ditta che gestisce i rifiuti per risultati superiori al 65% di differenziata. Francamente, non ne comprendo il motivo. Se l’impegno è stato mantenuto dal cittadino, il premio dovrebbe essere riconosciuto al cittadino e non alla ditta che gestisce il servizio. Il cittadino come “premio” si è ritrovato a pagare una delle tasse sui rifiuti più alte della media nel nostro bacino Aro 2BT che coinvolge le città di Andria, Canosa, Minervino e Spinazzola.

Questo personalmente è ingiusto.

È giunto il momento di pianificare un cambio di passo. Per il futuro le cose devono e possono cambiare attuando un sistemata di differenziata più virtuosa e motivante per il cittadino andriese.

Differenziando di più, conferiremo meno rifiuti in discarica. Resta il problema della raccolta differenziata dell’organico per cui pare servino impianti di compostaggio pubblici considerato i problemi riscontrati con gli impianti privati.

Il verde, altra questione di vitale importanza per il miglioramento della qualità della vita, va curato e tutelato. La villa comunale, ad esempio, a mio avviso andrebbe recintata (così come esplicitato anche dal candidato sindaco del M5S, Michele Coratella), come previsto in origine e poi tenuta aperta h24 per volontà dell’ex-sindaco. So che è una scelta controversa, ma i danni e le presenze sgradite ormai sono insopportabili per cui serve una soluzione risolutiva.

Incrementare la presenza del verde incide positivamente sulla salute dell’individuo, quindi andrebbe ampliata la piantumazione di nuove piante e alberi coerentemente con il nostro habitat per rendere la nostra città più bella, green, alla stessa stregua delle città europee che guardiamo con ammirazione quando ci capita di visitarle.

In tema ambientale l’ex amministrazione ha commesso tanti errori ed è da questi errori che bisogna ripartire per rilanciare un progetto amministrativo a 5 stelle che punti a risolvere i problemi e non ad aumentarli.

C’è bisogno di voglia, pazienza e amore per cambiare in meglio la nostra città. Io voglio fare la mia parte con tenacia e determinazione, se i cittadini andriesi mi daranno la loro fiducia».