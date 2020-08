Riqualificazione Oss, Zingaro: «La Asl Bt riconosca dignità e diritti ai dipendenti»

«Il lavoro, oltre a dare dignità agli uomini, ha una precisa garanzia e tutela costituzionale che nessuno può derogare né tanto meno un Ente pubblico può dimenticarsi di avere degli obblighi nei confronti dei propri dipendenti.

La ASL BAT, ad oggi, non ha ancora provveduto alla riqualificazione, così come previsto dall’art. 52 comma 1 bis del D.lgs. 165/2001, delle posizioni dei 32 ausiliari vincitori del concorso Unico presso gli Ospedali Riuniti di Foggia che sarebbero dovuti essere già inquadrati nella figura di OSS ed immessi al proprio lavoro.

Peraltro, in un particolare momento di emergenza pandemica in cui la figura in questione scarseggia arrecando seri problemi organizzativi alle strutture ospedaliere, questa grave dimenticanza, se non addirittura penalizzazione, determina un duplice danno: economico nei confronti di queste persone e pensionistico per l’inquadramento.

Il Direttore generale intervenga subito per ripristinare la legalità in questa situazione e dare così giustizia a chi attende il riconoscimento di un proprio giusto diritto».