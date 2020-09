"Un sindaco per Andria", il confronto su idee e prospettive per la città

Appuntamento a venerdì 4 settembre 2020, alle 19.30 presso l'Oratorio Salesiano, per #unSindacoperAndria: incontro pubblico con i candidati sindaco alle elezioni amministrative 2020.

Il Forum diocesano di Formazione all'Impegno Sociale e Politico, insieme a Oratorio Salesiano di Andria, Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino", Azione Cattolica della Diocesi di Andria, MEIC Andria, Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Associazione Cercasi un Fine e Coordinamento associazioni Ret'Attiva, rinnova l'invito a partecipare a questo momento importante per il futuro della nostra città e delle scelte che ciascun cittadino andrà a compiere il 20 e 21 settembre prossimi.

Un confronto all'americana tra i candidati Sindaco, con domande e risposte a tempo, per conoscere meglio la loro visione per il futuro della città, nella concretezza della realtà.

L'evento si terrà all'aperto, nel cortile dell’Oratorio, con ingresso da Via Cavallotti a partire dalle ore 19, nel rispetto della normativa anti-contagio.

Non è necessario iscriversi per partecipare, ma è necessario presentarsi all'ingresso con un po' di anticipo, per espletare le procedure previste dalla normativa. Si entra muniti di dispositivi di protezione personale (mascherina). La cittadinanza è inviata a partecipare.