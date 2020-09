Attenzione ai settori strategici dell’economia sulla scorta di una lunga esperienza imprenditoriale: sono queste le basi della candidatura di Saverio Fucci nelle liste di “La Puglia domani” a supporto di Raffaele Fitto, che ha presentato la squadra a Margherita di Savoia nei giorni scorsi. Tra i temi che stanno a cuore a Fucci, agricoltura e sostegno alle imprese: «sono tante le mancanze di chi ha governato la Puglia in questi anni, in particolare sui fondi del Psr, il piano di sviluppo rurale regionale. I fondi dell'Unione Europea utili a incentivare concretamente lo sviluppo agricolo della nostra terra torneranno indietro per grane burocratiche, visto che le graduatorie sono bloccate, ci sono ricorsi al Tar e si va verso l’annullamento.





La mia azienda, per esempio, ha investito 6milioni di euro e, dopo tutta la procedura, ne avremmo dovuti ricevere 3: invece sono soldi persi. Così si danneggiano le realtà produttive agricole pugliesi e gli imprenditori agricoli non riescono a rilanciare un settore già martoriato. Agli elettori il compito di darci fiducia per far rinascere la nostra Regione».

Presente alla presentazione anche Grazia Galliotta, ex vice sindaco di Margherita di Savoia, a cui il Sindaco Lodispoto avrebbe revocato le deleghe in quanto candidata al fianco di Fitto.