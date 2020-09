Bonus Covid personale sanitario, Losito: «Nessun riconoscimento economico significativo»

«Sono stati i nostri eroi durante tutto il periodo del lockdown. Hanno ricevuto tanta gloria e sono stati osannati da tutti per il generoso ed ininterrotto lavoro messo a disposizione dell’intera comunità. Poi, pian piano, sono caduti nel dimenticatoio».

È quanto afferma l’avv. Francesco Losito, candidato consigliere regionale nella lista “La Puglia Domani”, che interviene a difesa di tutto il personale sanitario della Bat non remunerato adeguatamente a fronte del sovraccarico di lavoro per arginare l’epidemia.

«Una parabola in continua discesa per l’intera categoria: elogiati ed esaltati durante il periodo più buio del virus, dimenticati letteralmente nel momento del loro bisogno. L’accordo sindacale regionale del 28 maggio scorso prevedeva, infatti, un “Premio Covid” a favore del personale sanitario impegnato nell’emergenza, e per particolari condizioni di lavoro prestate dal 15 marzo al 15 maggio 2020».

Poi continua: «le risorse stanziate per l’Asl Bat, pari a 2.524.604,00 euro, sono state liquidate per pagare prestazioni aggiuntive, pronte disponibilità e straordinari anche non collegati all’emergenza COVID. Nell’accordo sindacale, invece, fu espressamente dichiarato che il suddetto bonus sarebbe stato riconosciuto quale spettanza non connessa al lavoro straordinario e aggiuntivo. Una vera e propria beffa. Le risorse quindi risultano insufficienti e non riescono a coprire neanche il 50% degli importi necessari per il pagamento dei premi ai dipendenti della sola fascia A dell’Asl Bat.

L’accordo regionale quindi si è rivelato squalificante ed iniquo. Il bonus Covid -19 per gli operatori sanitari, previsto dal Decreto Rilancio, è rimasto per buona parte degli infermieri una mera utopia, distribuito a macchia di leopardo e con criteri discutibili».

L’avv. Francesco Losito conclude la nota con un’esortazione rivolta ai vertici regionali «affinché riescano a prevedere un ulteriore stanziamento da destinare all’incremento dei Fondi contrattuali del personale dipendente, atto ad assicurare agli operatori sanitari l’effettivo riconoscimento per l’impegno profuso».