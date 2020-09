Tari, Miracapillo: «Più si differenzia e più si paga. Un'ingiustizia»

In questi giorni sono in arrivo gli avvisi di pagamento della Tari agli andriesi e su tale argomento è intervenuta la candidata al consiglio comunale Rossella Miracapillo con la lista “Andria Lab” a sostegno di Giovanna Bruno: «chi mi conosce sa che ho dedicato gran parte della mia vita a lottare per i diritti dei consumatori e, quindi, anche contribuenti.

Nei vari incontri che sto tenendo con i cittadini è emersa la problematica riguardante la Tari e l’elevato costo sostenuto a fronte di un servizio scadente.

Assenza di lavaggio dei cassonetti, strade sporche, sospensione della raccolta per diversi giorni per mancati pagamenti e tante altre questioni note ormai a tutti.

Purtroppo, negli anni, nonostante gli enormi sforzi fatti dai cittadini con la raccolta differenziata la tariffa è aumentata di anno in anno andando anche contro il principio del “chi inquina paga”.

Dimostrazione di ciò sono gli avvisi recapitati in questi giorni che non prevedono per le utenze non domestiche riduzioni sulla quota variabile per la chiusura durante il periodo del lockdown. Un ulteriore salasso per le attività commerciali che non hanno incassato ma che dovranno comunque pagare la Tari pur non avendo prodotto nessun rifiuto.

Per non parlare della previsione di sole due scadenze in un periodo in cui molte famiglie si ritrovano a vivere con qualche centinaio di euro al mese e che dovranno ora pagare la prima rata della Tari. Perché non prevedere più rate così da consentire ai meno abbienti di pagare con più tranquillità?

Per non parlare degli aumenti che, inevitabilmente, ci saranno nei prossimi anni a causa di una gestione poco oculata dei rifiuti.

La situazione è davvero molto grave, come gravi sono le responsabilità di chi, oggi, cerca di ricostruirsi una verginità politica dopo aver distrutto un’intera comunità però non bisogna perdere la speranza e la voglia di provare a migliorare le cose, soprattutto non sostenendo gli autori del disastro».

Rossella Miracapillo conclude con una proposta: «se eletta, come sempre, sarò al fianco dei cittadini e mi batterò affinché sia introdotto un sistema di premialità per chi differenzia e salassi per chi non fa la raccolta differenziata. Per far ciò è necessario che ci sia uno scatto di reni da tutti coloro che sono stati vessati in questi anni e vogliono un riscatto per la nostra città che si può realizzare solo con Giovanna Bruno Sindaca».