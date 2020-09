Mirko Malcangi: «A San Valentino due strade non inserite nel progetto di illuminazione»

«Via Monopoli e via Turi, due strade nel quartiere San Valentino, sono da sempre senza illuminazione. Aver dimenticato di inserire queste due strade nel progetto di illuminazione è un errore da dilettanti.



La sicurezza qui non è garantita.

Qualche cittadino è stato anche costretto a montare “in proprio" un impianto di illuminazione dopo diversi furti subiti.



Inoltre, in via Monopoli ed in via Turi, così come in diversi punti del quartiere San Valentino, sono presenti dei piccoli pali per l'illuminazione non funzionanti, ancorati al terreno con attracchi di fortuna che sono un vero e proprio pericolo per i cittadini di quelle strade e i bambini che lì passano il loro tempo libero giocando.



Tra i primi interventi che l’amministrazione guidata da Giovanna Bruno attuerà ci sarà quello di ridare dignità e speranza ad un quartiere che in campagna elettorale è sulla bocca di tutti, ma che poi viene puntualmente dimenticato.