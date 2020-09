Sabino Zinni: «Con Senso Civico, un nuova visione di centro sinistra per la Puglia»

Il futuro della regione Puglia con uno sguardo attento alla Sanità, ma anche al turismo, alla cultura, nelle parole di Sabino Zinni, consigliere regionale uscente del centrosinistra ed oggi in competizione elettorale per confermare lo scranno alla regione Puglia al fianco di Michele Emiliano, candidato nella lista “Senso Civico, un nuovo ulivo per la Puglia”. A lui abbiamo chiesto se la lista contribuisce ad avviare una nuova stagione per il centro sinistra in Puglia:

«Il nuovo ulivo è il tentativo, a partire dalla Puglia, di aggregare le forze che si riconoscono nel centro-sinistra in un progetto più ampio che comprenda, valorizzi e metta al centro il Partito Democratico, ma che vada oltre lo stesso».

«Il covid ha dimostrato tutti i limiti di una visione aziendalistica della sanità pubblica che ha necessità di ulteriori risorse ed un rafforzamento della sanità del territorio. C’è necessità di mettere al centro l'ospedale per le acuzie, ma anche il territorio che dovrebbe fare da filtro, attraverso l’ausilio dei medici di base associati, per evitare di congestionare i pronto soccorso o le guardie mediche.

Altra priorità per la Puglia – continua Zinni - è il settore del turismo e della cultura che, seppur viaggia a livelli altri ha ancora margini di miglioramento. La Puglia è ormai un brand acclarato, ci sono però dei problemi di sistema a livello infrastrutturale: va migliorata la rete del trasporto e della ricezione; non possiamo avere strutture di altissimo livello nella Valle d’Itria e poi b&b o agriturismi, manca il segmento intermedio; uno sguardo più attendo va dato anche all’enogastronomia a km zero. Bisogna sviluppare meglio la nostra zona: da Castel del Monte ai boschi di Acquatetta, alle cave di bauxite a Spinazzola fino alle saline di Margherita. Per farlo però dobbiamo avere una visione di rete del territorio. Bisogna unire le sinergie almeno delle grandi città della Bat».

Come immagina la Puglia nei prossimi 5 anni? «Immagino una Puglia che non fa passi indietro. In 15 anni il centro-destra non è riuscito emblematicamente a trovare un possibilità diversa se non un ritorno al passato (Fitto ndr). Sicuramente ci sono errori a cui dobbiamo riparare, ma la Puglia ha bisogno di una tendenza al rialzo, quindi tra 5 anni vedo una Puglia che va avanti e procede speditamente, ma che non retrocede rispetto alle conquiste fatte. Quanto ad Andria, la vedo governata dalla mia amica Giovanna Bruno. Andria è come una donna, di quelle nobili che ha perso un po' del suo smalto. Credo nelle energie della nostra città. In questo periodo ripeto spesso una frase che John Fitzgerald Kennedy disse agli americani «non chiederti quello che l’America può fare per voi, ma chiedetevi anche quello che voi potete fare per l’America». Ecco, io lo chiedo, modestamente, agli andriesi».