«E’ impressionante vedere tanta gente riunita per la presentazione della vostra lista. Ed è impressionante scorrere i nomi dei candidati. La “potenza di fuoco” che avete schierato mi impone di esigere da Fratelli d’Italia un apporto determinante al successo della nostra coalizione, sia ad Andria che alla Regione Puglia».

L’avv. Antonio Scamarcio, candidato sindaco del centrodestra ad Andria, ha tenuto a battesimo i candidati del partito guidato da Giorgia Meloni davanti a una platea folta che – pur nel rigoroso rispetto delle norme anticontagio – ha affollato il salone delle feste dell’Ottagono.

Con il candidato Sindaco, a testimoniare il sostegno dei massimi dirigenti sono intervenuti il coordinatore regionale del partito, on. Marcello Gemmato, i coordinatori provinciali, on. Benedetto Fucci e Giuseppe Di Paola, i coordinatori cittadini, Antonio Mastrodonato e Giuseppe Pistillo, il vice presidente nazionale e il presidente regionale di “Gioventù Nazionale”, Francesco Di Giuseppe e Andrea Piepoli, i candidati al Consiglio Regionale della Puglia nella Bat, Mariangela Matera, Tonia Spina e Raimondo Lima.

E’ la prima volta in assoluto che Fratelli d’Italia presenta una propria lista per le Amministrative di Andria – è stato sottolineato dai coordinatori cittadini – e di sicuro «è molto competitiva ed equilibrata, con un giusto mix di esperienza e freschezza e, soprattutto, con larga rappresentanza di donne (18 su 31 candidati), segno inequivocabile che per Fratelli d'Italia la parità di genere non è una mera prescrizione normativa, ma un valore strettamente legato al merito».

Un invito accorato a mettercela tutta per consentire alla compagine di vincere le elezioni e alla Città un deciso cambio di passo è arrivato dal coordinatore provinciale Fucci: «Il momento storico è decisamente difficile, ma la sfida per ognuno di voi candidati e noi dirigenti deve assumere i colori della suggestione, dell’impegno convinto, della serietà della proposta. C’è tanto da fare, dopo le elezioni, e lo sappiamo. Ma dobbiamo essere capaci di vincere e per questo, oggi e per le prossime due settimane, dobbiamo essere presenti, bussare a ogni porta, resistere all’amarezza di un “no” e insistere, con garbo e convinzione, per farlo diventare un “sì”».

L’incoraggiamento del candidato Sindaco: «Ho esortato i candidati della lista che porta il mio nome a sentirsi le mie “guardie del corpo”. A voi, invece, dico: siete il mio “picchetto d’onore”. Da una lista così composta, ricca di professionisti, imprenditori, esponenti dell’associazionismo e delle categorie professionali, è lecito attendersi i numeri che facciano la differenza. E dopo aver vinto voglio che questo patrimonio di umanità, di intelligenze, di “vissuti” non vada disperso. E’ l’unica promessa che faccio: nessuno di voi resterà escluso; tutti, anche l’ultimo dei non eletti, potrà essere protagonista dell’esperienza politica che ci aspetta e troverà in me un interlocutore sempre disponibile».

Chiudendo l’evento, l’on. Gemmato ha sottolineato: «Questa grande sala piena di sostenitori e simpatizzanti è la fotografia più eloquente di quello che da sempre è il messaggio di Giorgia Meloni: quando la politica si sposa con la coerenza, i cittadini sono disponibili a concedere fiducia. Fratelli d’Italia, in questo quadro frastagliato e confuso che è oggi la politica nel nostro Paese, ha sempre tenuto la barra dritta, non ha mai derogato ai propri valori e ai propri principi e continua a battersi per affermare un’idea di Paese, di Regione e di Città che garantisca sicurezza, lavoro, pari opportunità e benessere. Qui, oltre agli amici che già conoscevo, ho trovato solo gente perbene, che ha scelto di spendersi per amore verso la propria città e di mettersi in gioco per convincere gli andriesi che non è vero che “i politici sono tutti uguali” e che è possibile fare politica mantenendo la schiena dritta».