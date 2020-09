Vurchio: «Dare fiducia al Partito Democratico. Abbiamo a cuore le sorti della comunità»

Giovanni Vurchio, segretario cittadino del Partito Democratico, candidato alla carica di consigliere sia comunale che regionale nelle file del PD. A lui abbiamo qual è la sinistra che si presenta alle competizioni elettorali del 20 e 21 settembre: «È una sinistra compatta, coesa e determinata dopo 9 anni di pessima conduzione amministrativa. Una sinistra che vuole vedere un cambiamento radicale in questo territorio con un governo che abbia idee innovative. Votare il PD vuol dare sostanza, responsabilità e concretezza al proprio voto e creare le basi per un rilancio politico di questa comunità; dare forza a tanti giovani e tante persone che si sono avvicinate ad un nuovo modo di vedere e fare politica locale.

Le priorità nel programma elettorale cittadino sono quelle di mettere ordine a una macchina amministrativa allo sbando sia dal punto di vista urbano, che ambientale. Serve rilanciare le attività di alcuni settori importanti di questa macchina amministrativa, parlo dell’ufficio tributi, dell’ufficio che gestisce il settore urbanistico e l’ambiente. Insomma, tutti i settori della macchina amministrativa devono tornare ad essere motivati è parte integrante ed importante del rilancio di Andria.

Per quanto riguarda l'aspetto regionale, ho sempre precisato che ci sono tre temi fondamentali su cui bisogna lavorare: l'urbanistica, la questione della sanità e l'agricoltura. Sono tre temi sui quali bisogna lavorare in maniera concreta per rilanciare non solo alcuni aspetti che sono stati deficitari nella gestione Emiliano, ma che necessitano di una prospettiva migliore sul territorio.

Abbiamo a cuore le sorti di questa comunità. Prima di dare un voto valutare informarsi a chi dare quel voto perché non è un segno di matita casuale ma responsabilità piena di ciascuno di noi