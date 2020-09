PD, scuola e sport: conferenza la centro risorse di via A. Moro

Lunedì 7 settembre 2020, alle ore 18:00, nella sala conferenze del Centro Risorse del Comune di Andria, in Via Aldo Moro n. 42, si terrà un incontro sul tema: "Scuola e Sport - Un binomio imprescindibile e indispensabile - Un progetto virtuoso di rilancio delle attività sportive scolastiche, in collaborazione con il Territorio e le oltre 20 strutture, pubbliche e private per lo Sport, esistenti nella città di Andria, da recuperare, utilizzare e implementare, insieme alle Società Sportive Cittadine".



All'incontro parteciperanno operatori, istruttori, dirigenti delle Associazioni e Società Sportive, che incontreranno: Giovanni Vurchio, segretario del Partito Democratico, Candidato al Consiglio Comunale di Andria e al Consiglio della Regione Puglia per il Partito Democratico; il Candidato Sindaco del centro-sinistra Giovanna Bruno, con i candidati al Consiglio Comunale di Andria, Giovanni Pistillo (referente PD sport), Domenico Tangaro (referente PD urbanistica) e Antonio D'azzeo (consulente PD sport), Felice Quinto (consulente PD sport) e Riccardo Virgilio (consulente PD sport).