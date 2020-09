Il ministro Di Maio è giunto ieri ad Andria, con il vice Ministro alle Finanze, l’on. Laura Castelli. Ad accoglierli numerosi simpatizzanti e gli iscritti al movimento pentastellato.

Di Maio, in tour nella Puglia, impegnato nella campagna per il referendum e per sostenere le elezioni comunali e regionali, è arrivato ad Andria con la candidata alla Regione Puglia Antonella Laricchia.

Il suo sostegno in qualità di attivista ai candidati del M5S. Tra i presenti anche il parlamentare Giuseppe D'Ambrosio, la consigliera regionale Grazia Di Bari, e i candidati delle città di Trani e Corato, Vito Branà e Niccolò Longo, chiamate al voto il prossimo 20 e 21 settembre.

Il candidato sindaco pentastellato, l’avv. Michele Coratella: «Assieme al viceministro Castelli ho approfondito le questioni dei Comuni in predissesto e le evoluzioni normative in materia che non potranno che aiutare anche Andria a riemergere dall’abisso dei debiti».

Di Maio tiene a precisare l’importanza di votare sì al referendum e quindi al taglio di 345 parlamentari: «Cominciamo a fare un po’ di chiarezza sul taglio dei parlamentari che gli italiani voteranno il prossimo 20 e 21 settembre. I sostenitori del NO non hanno molte ragioni da vendere e continuano a ripetere che si tratta di un taglio alla rappresentatività. Mentono.

Della riduzione del numero dei parlamentari se ne discute già da anni, anzi decenni. Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di passare dalle parole ai fatti. Noi sì.

Un Parlamento che si autoriduce e fa risparmiare allo Stato 80-100 milioni di euro all’anno (quasi mezzo miliardo a legislatura) è l’esatto opposto dell’opportunismo. Gli italiani da anni sono chiamati a fare sacrifici e la politica, soprattutto in questo momento, ha il dovere di dare il buon esempio».