Laura Di Pilato, proseguono gli incontri tra la gente

"La politica per me si fa tra la gente, ascoltando le persone, ascoltando i loro problemi e le loro proposte per la città. Per questo continuerò durante questa settimana a girare i quartieri della città. Io penso che un Sindaco debba fare questo: ascoltare".

Queste le parole della candidata Sindaca Laura Di Pilato che ha presentato oggi tutti gli appuntamenti della propria agenda settimanale "Il mio programma siete voi".

Il programma:

- Oggi la candidata incontrerà la cittadinanza in Piazza Santissima Trinità alle ore 20.

- Martedì 8 settembre alle 18 incontrerà i residenti della zona INPS in Via Aldo Moro, alle 19 i lavoratori dell'azienda Nonsolocarta Service e alle 20 parteciperà al dibattito con i candidati sindaci presso l'oratorio Salesiano

- Mercoledì 9 settembre la Di Pilato incontrerà la cittadinanza alle 18 presso Santa Maria Vetere e alle 20 parteciperà al dibattito con i candidati sindaci presso la Parrocchia San Riccardo

- Giovedì 10 settembre alle ore 19 la candidata si recherà presso il quartiere Camaggio

- Venerdì 11 settembre la candidata incontrerà i lavoratori e i sindacati dell'Andria Multiservice alle ore 17 presso il Cristal Palace Hotel e alle 19 incontrerà i residenti di Via Vecchia Barletta.