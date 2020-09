I candidati della Rete Civica Popolare Futura a sostegno di Giovanna Bruno Sindaco si sono presentati ieri sera a Largo Torneo.

Futura è una lista che nasce dalla fusione di movimenti civici e di Italia Viva. «Una lista che ha trovato convergenza non solo sulla mia figura – commenta Giovanna Bruno - ma anche e soprattutto sui punti programmatici, insieme a quelli messi a punto dalle altre componenti della coalizione che hanno dato vita al programma di governo 2020-2025. Futura è una lista composta da persone che per la maggior parte sono alla loro prima esperienza. Non abbiamo avuto la necessità di andare a chiedere a nessuno la cortesia di candidarsi per riempire le liste. Abbiamo fatto una scelta di qualità sulle persone e sugli obiettivi da raggiungere».

«Futura è una compagine che fa rete – commenta Vincenzo Caldarone -, che mette insieme esperienze; è Popolare perché non è espressione di partiti o di poteri costituiti ed è essenzialmente espressione di chi non si chiede in questi 20 giorni che cosa può fare Andria per noi, ma cosa possiamo fare noi per questa città, per risollevarla dal declino morale, materiale e finanziario in cui l'hanno cacciata».

Sul palco di Largo Torneo, Mirko Malcangi, candidato al consiglio comunale nella lista Futura, non usa mezze misure e attacca l’ex amministrazione: «I responsabili del disastro finanziario li dobbiamo chiamare per nome e cognome. È inutile che oggi si nascondono e si sono divisi in tre per provare a ricompattarsi dopo, perché questa magari potrà essere la loro intenzione. I responsabili sono Nicola Giorgino, Nino Marmo e Laura Di Pilato. Gli stessi che hanno distrutto i progetti conquistati delle amministrazioni di centro-sinistra. Cito solo il polivalente nella zona Fornaci inaugurato 3 anni fa e poi abbandonato a se stesso».