FI, Donatella Fracchiolla: «Priorità alle attività produttive per garantire più benessere per tutti» Copyright: n.c.

Si è tenuta ieri sera, domenica 6 settembre, in viale Crispi 38, l’inaugurazione del comitato elettorale dell’Avvocato Donatella Fracchiolla, candidata al consiglio comunale con Forza Italia. Sono stati numerosi gli ospiti che si sono succeduti: dopo l’introduzione del fratello prof. Domenico Fracchiolla, è intervenuto il Senatore Dario Damiani. A seguire il candidato Sindaco Antonio Scamarcio, il candidato al Consiglio comunale Aldo Balducci e il candidato al Consiglio regionale Antonio Nespoli.

«Le mie priorità sono l’economia e il mondo delle attività produttive perché una città più ricca è una città dove c’è più benessere per tutti, ci sono migliori servizi sociali e può attecchire una più solida cultura della solidarietà» - ha dichiarato Donatella Fracchiolla. Nel suo discorso ha individuato diversi obiettivi di cui si farà promotrice: «Gli sprechi vanno eleminati e bisogna scommettere sui cittadini, gli imprenditori e tutti gli operatori economici. Meno burocrazia, meno tasse e più opportunità per le attività economiche». La parola ricorrente è “comunità” «contro la piaga del clientelismo e il vantaggiodi pochi soliti noti che è stato fatto a scapito della comunità dei cittadini e soprattutto sulle spalle dei maggiori contribuenti, quel popolo delle P.IVA caro al Presidente Berlusconi».

Altro tema affrontato dalla candidata è quello del cattivo utilizzo dei fondi a favore dell’imprenditoria con un paragone ad altre realtà virtuose che al contrario hanno saputo utilizzare bene i fondi pubblici: «Il problema del mancato utilizzo di questi fondi è una responsabilità storica gravissima di cui la classe dirigente ha piena responsabilità e di cui si scriverà. In Europa la Francia ha rimodernato la sua bellissima campagna; il piccolo Portogallo e l’Europa dell’est hanno saputo utilizzare bene i fondi e ne sono gelosissimi».

Uno sguardo rivolto al mondo con la consapevolezza che Andria è terra di eccellenze: «L’olio monocultivar coratina, l’uva di Troia, la burrata, i taralli e i tenerelli possono essere ed in parte già sono valorizzati utilizzando gli strumenti della globalizzazione a livello locale, con un’amministrazione orientata all’internazionalizzazione, alle esportazioni e allo scambio con l’estero». Questa visione, frutto della sua profonda esperienza come Avvocato in studi internazionali, si concilia con la consapevolezza che i cittadini necessitano di risposte anche a problemi semplici ma fondamentali: «Le strade, la riduzione del traffico, una pista ciclabile estesa, mezzi elettrici, piano bici e percorsi pedonali con marciapiedi sicuri. Se verrò eletta saranno temi che ho intenzione di affrontare in modo inclusivo e partecipato».